Замакима Аксукента устроил разборки в кафе?

В сети распространяется видео, где замакима Аксукентского сельского округа Ерлан Оразбаев устроил разборки в кафе.

Канал DK News поделился видео, где якобы замаким Аксукентского сельского округа Оразбаев Ерлан, начальник отдела дознания Сайрамского района Султанбаев Нуржан и сотрудник отдела дознания Сайрамского РОВД Кайнаров Руслан устроили разборки в кафе «Казына» в Туркестанской области.

Кадры потасовки засняли очевидцы. На видеозаписи видно, как мужчина, похожий на замакима, расталкивает окружающих и вступает в конфликт сначала с мужчинами, а потом и с женщиной. В видео присутствует ненормативная лексика.

За комментариями редакция OTYRAR обратилась в пресс-службу акима Туркестанской области. Личность Ерлана Оразбаева подтверждена.

«Сейчас проводится служебная проверка. Замакима Аксукентского сельского округа Ерлан Оразбаев взял больничный по состоянию здоровья. Пока уволить или наказать его не могут», — сообщила Мира Сулейменова, руководитель пресс-службы акима Туркестанской области.

Как оказалось инцидент произошел еще 17 марта. Об этом сообщили в полиции Туркестанской области.

«Сообщаем, что указанный на видеозаписи инцидент произошел 17.03.2022 года в Сайрамском районе. Очевидцы конфликта сразу же сообщили об этом в полицию.

На место происшествия оперативно выехал участковый инспектор полиции МПС Сайрамского РУП, который принял необходимые меры. Как выяснилось, жители, причастные к спору, оказались друг другу родственниками. Также они примирились, отказавшись от каких-либо претензии друг к другу.

В связи с этим, полицейский, в присутствии понятых, составил акт об отказе от заявлений, дело прекращено», — говорится в сообщении.

Видео можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=TLfgCfAQ0aA