Жительница Шымкента не может вернуть своих детей

В Шымкенте врач-эпидемиолог судится с бывшим мужем за детей. Жанат Тажиева описывает свой брак, как потерянное время.

По её словам, бывший супруг неоднократно избивал ее и преследовал. Женщина подала на развод. После муж подал в суд и отобрал у матери детей. Больше трех месяцев Жанат их не видела, сообщает корреспондент OTYRAR.

Побои, измены, скандалы и преследование — так описывает свою жизнь в браке врач-эпидемолог Жанат Тажиева. Женщина не стала мириться и подала на развод. Во время брако-разводного процесса двое сыновей жили с матерью. По словам женщины, отец о мальчиках не вспоминал. А через два года, бывший муж забрал детей через суд.

«Если почитать его заявление, то я не даю ему детей и он не видит их. А он якобы хочет с ними жить и так далее. Но такого ничего не было. Доказать я это могу, периодически дети у него были. Судья ни на что внимания не обратила, даже на то, что он преследовал меня. Мы даже показали моё защитное предписание. Судья не учла это и вынесла решение, что дети хотят жить с отцом«,- говорит Жанат Тажиева.

Как уверяет адвокат Евгений Карпов, на суде их мнение не учли. Бывший супруг Жанат несколько раз провоцировал, перебивал. Заключение суда было вынесено на основании заключения психологов, которые трижды менялись.

«Детские психологи которые участвовали на суде, они сменились трижды. То есть единственное мнение у суда чтобы определить детей по месту жительства было третье заключение психолога. То есть это компетенция у нас вызывает большие сомнения«,- уверяет адвокат Евгений Карпов.

Уже три месяца Жанат не видела детей, общается с сыновьями по видеозвонку. Апелляцию межрайонный суд отклонил, обжалования удалось добиться в городском суде. Отец детей на аппеляцию не пришел, его адвокат участовал в процессе онлайн.

«Решением специализированного суда Шымкента по делам несовершеннолетних 15 декабря 2021 года было вынесено решение по иску Балтабаекова Сакена к Тажиевой Жанат об определении местожительства двоих несовершеннолетних детей. В течении месяца решение суда можно было обжаловать, однако в свете январских событий Тажиева не успела это сделать. Поэтому суд сочел причины пропуска уважительным и восстановить срок для подачи аппеляции. В настоящее время будет дело направлено в ювенальный суд«,- сказала Аида Чокморова, судья судебной коллегии по гражданским делам

Узнать мнение бывшего супруга корреспондентам не удалось, он и его адвокат категорически отказались комментировать ситуацию. Жанат Тажиева не намерена сдаваться, она хочет знать на каких основаниях её лишили права жить с детьми. Тем более, что в судебной практике в большинстве случаев дети остаются с мамами.