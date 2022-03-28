Жительницу Туркестана обманули на 1 млн тенге

Потерпевшая отдала мошеннице около 1 млн тенге с целью получить безвозмездные субсидии от государства, передает OTYRAR со ссылкой на Polisia. kz.

Пока государство готовит различные меры поддержки для населения, мошенники не дремлют. В стране то и дело распутывают разные схемы махинаций. Доверчивым горожанам аферисты обещают помочь получить заветные квадратные метры, государственные гранты, сертификаты на получение жилья, гос. субсидии.

Один из примеров произошел в духовной столице. В дежурную часть УП города Туркестана с заявлением о мошенничестве обратилась одна из местных жительниц.

По ее словам, она доверилась малознакомой женщине и отдала ей крупную денежную сумму. Мошенница обещала помочь в получении безвозмездных субсидий от государства. После получения денег, «добродетельница» благополучно скрылась.

Общая сумма нанесенного потерпевшей ущерба, составила около миллиона тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество”.

В целях раскрытия совершенного преступления и задержания подозреваемой в управлении полиции создали следственно-оперативную группу. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемую по месту жительства и доставили в городское управление для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, подозреваемой оказалась местная жительница, ранее уже судимая за мошенничество. Аферистку взяли под стражу. В отношении женщины проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего