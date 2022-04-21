37 внуков и 17 правнуков. Как живет ветеран ВОВ?

По истории ветерана ВОВ Кадыра Атажанова можно снять целый фильм. Ветеран в 17 лет ушел на фронт, стал снайпером.

Получил ранения и признан одним из лучших бойцов-снайперов. Сегодня Кадыру Ата 97, у него 37 внуков и 17 правнуков. Дедушка посей день ведет активный образ жизни.

СТРАШНАЯ ВОЙНА

О войне Кадыр Атажанов вспоминает часто, ветеран рассказывает, видел немцев в лицо, видел, как они сносили все на своем пути, но и советская армия просто так не стояла. Кадыр Ата был снайпером, сколько врагов ликвидировал не рассказывает, он не хочет этого вспоминать.

«В строй вставали 13-14 летние дети, среди них и девочки. Никто просто не сидел, и стар и млад, все шли воевать. Весь Советский Союз отбивался от врага. Это было единство и патриотизм. Об этом можно долго говорить», — говорит Кадыр Атажанов, Ветеран ВОВ.

ВОЕВАЛИ НЕ ЗА МЕДАЛИ

Отдавали свои жизни за мирное будущее. Кадыр ата рассказывает, прошел всю Украину, дошел до Чехословакии. Принимал участие в освобождении крупных городов и даже стран. Когда дошли до Польши, сил уже не хватало, но подмога пришла сразу. Немцы сдавались сразу.

«У нас было хорошее вооружение и техника, наши танки шли как муравьи, а немцы бросали свои мундиры, что офицеры и солдаты все сдавались и просили отпустить. Тогда наш командир дал команду, не стрелять», — говорит Кадыр Атажанов, Ветеран ВОВ.

МЫ ПОБЕДИЛИ

День Победы Кадыр Ата встретил в Чехословакии, после вернулся домой и завел семью. У него 7 детей, 37 внуков, 17 правнуков и 7 праправнуков. Ветеран рассказывает, даже спустя время не забывает то, что ему пришлось пройти. И желает, чтобы такого больше никогда не было.