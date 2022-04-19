А ваш ребенок уже дома?

Полиция Шымкента поставила на учет 148 подростков. Среди них есть правонарушители, которые находились в развлекательных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Если на часах уже 11 вечера, а несовершеннолетнее чадо еще гуляет, то вопрос правоохранителей будет правомерным.

Сотрудники полиции Шымкента продолжают рейд, чтобы найти детей и подростков на улицах города ночью. На улице не только молодежь «18+», но и те, кто гораздо младше. Согласно законодательству, дети не достигшие совершеннолетия не имеют права находиться на улице или в развлекательных заведениях после 23:00, без сопровождения родителей или законных представителей. Эти меры приняты, в первую очередь, для защиты детей, и не зря.

С начала года в Шымкенте выявлено 1465 самостоятельных подростков. 69 развлекались ночью в компьютерных клубах и кафе.

«42 владельца развлекательных учреждений привлечены к ответственности по статье «Допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных учреждениях в ночное время». На 23 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей, составлены административные протоколы. В общественном месте выявлено 15 подростков, находящихся в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в департаменте полиции г.Шымкента.

На учет поставили 148 подростков, склонных к правонарушениям, и 96 семей, забывших об обязанностях следить за детьми.