Аким Шымкента обеспокоен нехваткой родильных домов

Мурат Айтенов на отчетной встрече с населением Абайского района заявил о нехватке родильных домов в Шымкенте, передает OTYRAR.

Как известно, Шымкент является лидером по росту демографии в стране. Ежегодно здесь рождаются около 30 тысяч младенцев, в южном мегаполисе также отмечается рекордное количество близнецов и тройняшек.

В связи с ростом рождаемости Мурат Айтенов выразил обеспокоенность нехваткой родильных домов в городе. Он заявил, что в ближайшее время этот вопрос возьмут в обработку.

«В Шымкенте высокая рождаемость, не хватает родильных отделений, родильных домов. Сейчас планируем построить еще. Эта проблема решится в ближайшее время«, — заверил Мурат Айтенов.