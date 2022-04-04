Браконьеры Туркестанской области застрелили десятки птиц

В Созакском районе полицейские задержали двух браконьеров и изъяли 26 туш незаконно добытых птиц.

Ими оказались жители Ордабасинского и Толебийского районов, охотившиеся на диких уток и гусей.

«Стражи порядка совместно с представителями «Охотзоопрома» в качестве вещественных доказательств изъяли у браконьеров два охотничьих ружья, надувную лодку, а также 18 туш добытых гусей и восемь туш уток», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области.

Подозреваемые признались, что приехали в Созакский район поохотиться. Разрешения на это у них не было.

В настоящее время в отношении задержанных проводится досудебное расследование по ст. 337 УК «Незаконная охота». Стражи порядка устанавливают причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.