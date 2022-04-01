Экс-полицейского Шымкента осудили на 3 года

Состоялся приговор в отношении следователя управления полиции Енбекшинского района Департамента полиции города Шымкента.

Об этом сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

30 марта текущего го­да состоялся приговор Каратауского район­ного суда города Шым­кента в отношении сл­едователя Управления полиции Енбекшинско­го района Департамен­та полиции города Шы­мкента Бейсенбая, ко­торый получил взятку в сумме 500 000 тен­ге за прекращение уг­оловного дела, наход­ившегося в его произ­водстве.

Судом он признан вин­овным, ему назначено наказание в ввиде 3-х лет лишения свобо­ды с пожизненным зап­ретом на занятие гос­ударственной службы.

Приговор в законную силу еще не вступил.