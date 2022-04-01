Экс-полицейского Шымкента осудили на 3 года

Состоялся приговор в отношении следователя управления полиции Енбекшинского района Департамента полиции города Шымкента.
Об этом сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.
30 марта текущего года состоялся приговор Каратауского районного суда города Шымкента в отношении следователя Управления полиции Енбекшинского района Департамента полиции города Шымкента Бейсенбая, который получил взятку в сумме 500 000 тенге за прекращение уголовного дела, находившегося в его производстве.
Судом он признан виновным, ему назначено наказание в ввиде 3-х лет лишения свободы с пожизненным запретом на занятие государственной службы.
Приговор в законную силу еще не вступил.