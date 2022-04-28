Шымкент может остаться без урожая

Фермеры Шымкента бьют тревогу. Крестьянские хозяйства жилого массива Сайрам Енбекшинского района боятся остаться без урожая и потерять все свои вложения.

В этом году они так и не получили поливную воду. А город может остаться без овощей и ягод на порядок дешевле привозных. Оказалось все дело в том, что оросительный канал не могут сдать вовремя. Крестьяне обратились в палату предпринимателей.

С проблемой отсутствия поливной воды столкнулись 150 крестьянских хозяйств жилого массива Сайрам. Вода до них в этом году так и не дошла. Декхане потратили миллионы на покупку семян и обработку полей. Но без воды посевы не взойдут.

Шатурсун Шамансуров, декханин:

«Мы как тот воробей «Молда» бьемся, трудимся не покладая рук. И никак не можем добиться, чтобы нам дали поливную воду. Тендер прошел. Старые лотки убрали. На строительной площадке два работника. Когда закончат ремонт канала? Что с нами делают, нам сейчас край как нужна поливная вода. А то ничего не взойдет и мы останемся без урожая. Как нам кормить семьи?».

Муталхан Сапарбаев, председатель крестьянского хозяйства:

«В Шымкенте две тысячи гектаров посевной земли. Мы полностью можем себя обеспечить сельхозпродукцией. Не нужно завозить из Узбекистана. Если бы нам создали условия. Достаточно было бы поливной воды. Мы этот вопрос поднимаем на протяжении пяти лет. Я даже был на приёме у премьер-министра. Но вопрос до сих не решили. Кто за это ответит?» .

Вся загвоздка в оросительном канале. Его должны были отремонтировать еще в январе. Но подрядчик не выполнил условия соглашения. В итоге, посевы стали высыхать.

Нурсултан Кенжебаев, заместитель руководителя управления развития комфортной городской среды Шымкента:

«Конкурс на проведение капремонта канала проводило управление по госзакупкам. Из -за неблагоприятных погодных условий строительные работы были начаты поздно. К подрядчику применялись штрафные санкции. В этом году недобросовестную подрядную организацию в марте мы оштрафовали на 5,5 млн тенге. Со специалистами и представителями крестьянских хозяйств мы были на месте. Решили пока давать поливную воду обходным путём по другому руслу. В следующем месяце, в мае, уже дадим воду. Строительство канала будет продолжено».

Декхане говорят, ситуация критическая. Если с подачей воды затянут, они могут потерять урожай и понести колоссальные финансовые убытки.