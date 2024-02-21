Жители Тюлькубасского района боятся засухи

На затянувшийся ремонт оросительных каналов жалуются жители Тюлькубасского района. Реконструкция началась в 2019 году и не завершилась до сих пор.

Сельчане говорят, что не против ремонта, вот только на время её проведения строители должны были предусмотреть временный арык для полива.

«У нас огороды и поля, почему мы не можем их поливать? Пусть создадут условия. Мы уже много лет страдаем от нехватки воды поливной. С питьевой вроде все решили»,— говорит житель района.

Тем временем в акимате обещают, что к поливному сезону постараются ситуацию выправить. Аким района поспешил объяснить, почему работы настолько затянулись.

«Компания «ВИК» вела работы и затянула со сроками. Сейчас назначена госэкспертиза, ждем ее результатов. Дополнительных средств из бюджета направлять на ремонт не будут. Компания должна все работы завершить за уже выделенные ей средства», — говорит Нуржан Изтлеуов, аким Тюлькубасского района.

В акимате заверили, что большинство каналов были в частных руках, теперь идет работа по возврату.