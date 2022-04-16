Дельные советы по хранению сезонной одежды

Попрощаемся до холодов. Пришло время убирать теплые вещи на долгое хранение. Но перед этим их нужно привести в порядок, постирать, почистить. А потом правильно хранить.

Пуховик

Прежде всего изучите информацию на вшивном ярлычке: возможно, вашему пуховику подходит только сухая чистка. Если стирать можно, то отстегните капюшон и снимите мех. Проверьте, нет ли в карманах или на подкладке дырок, иначе после стирки придется выгребать из машинки сбежавший наполнитель.

Застегните пуховик на молнию и кнопки, выверните наизнанку и положите в машину несколько шариков для стирки или обычные теннисные мячики. Они не позволят наполнителю сбиться в комок.

Для стирки лучше использовать специальное жидкое средство: обычный порошок труднее выполаскивается и оставляет на ткани разводы. Стирайте пуховик при температуре не выше 300ºC с дополнительным полосканием, а отжим установите на 600 оборотов в минуту.

После стирки расстегните застежки и выверните пуховик на лицевую сторону. Сушить можно на плечиках, периодически встряхивая и взбивая наполнитель.

Хранить пуховик лучше на вешалке в специальном чехле. Сворачивать такие вещи и запихивать их в короб под диваном – плохая идея. Во-первых, на пуховике останутся изломы от сгибов, а во-вторых, может появиться неприятный запах.

Кожаные изделия

Прежде чем убирать кожаную куртку в шкаф, необходимо протереть ее полотенцем, смоченным в теплом мыльном растворе, а затем пройтись по ней сухой тряпкой. Хорошо также протереть кожу тампоном, смоченным глицерином, он придаст коже блеска и сохранит в чистом и ухоженном состоянии. После очистки кожаного изделия его необходимо повесить в шкаф или любое другое темное и нежаркое место.

Пальто

Пальто из натуральных материалов, например, кашемира, тоже требует заботы. Постирать его в машине дома, как тот же демократичный пуховик, не получится. Так что несите свою вещь в химчистку для спецпроцедур. А, забрав, поместите в чехол и храните на вешалке с широкими плечиками, чтобы избежать деформации.

Меховые вещи

Мех – самый капризный материал. Для дорогих меховых вещей нужна не только профессиональная чистка, но и специальное место в квартире. Первое и самое главное правило: держите меховые изделия подальше от солнечного света, особенно если они белые. Натуральный мех имеет свойство выгорать и желтеть, если на него попадают прямые солнечные лучи. Далее следует помнить о температуре в помещении. В идеале мех хранят в специально оборудованных холодильниках, но поставить такой дома – это что-то из области фантастики. Так что хотя бы выберите местечко потемнее и попрохладнее. Храните свои меха на широких плечиках в просторном шкафу.

Паутинка волос

Женщинам действительно трудно угодить. Кудрявые завидуют тем, у кого волосы прямые, брюнетки – блондинкам, девушки с жесткими и непослушными волосами – тонковолосым. Говорят, тонкие волосы легче уложить, они послушные. Но когда волосы буквально превратились в паутинку, тут уж ничего хорошего нет. А ведь такая проблема коснулась многих женщин. Ковид сильно ударил даже по густым шевелюрам, что уж говорить об обладательницах тонких от природы волос. Да и зима оставила свой след, от которого нужно избавляться.

Чем мыть

Если ваши здоровые и блестящие волосы вдруг потускнели и истончились, то это сигнал, что они нуждаются в специальном уходе. Начнем с очищения. Выбирая шампунь прежде всего обращайте внимание на его состав. Агрессивные моющие вещества не подойдут, поэтому обратите внимание на фитошампуни с экстрактами трав, таких как лопух, крапива, хмель.

Что нужно искать в составе шампуня для слабых и тонких волос?

D-пантенол (провитамин В5) успокаивает кожу головы, создает на поверхности волоса защитную пленку. Кератин – это естественный «строительный материал» волоса, увеличивает его плотность и восстанавливает структуру.

Протеины шелка – эти вещества обладают мощными увлажняющими свойствами, защищают кожу головы от УФ-излучения и нормализуют уровень рН, а локонам придают блеск и гладкость.

Если у вас окрашенные тонкие волосы, то присмотритесь к шампуням, содержащим молочко миндаля или экстракта ростков пшеницы. Эти компоненты глубоко увлажняют обезвоженный волосяной стержень.

Используйте только те шампуни, которые предназначены для частого или ежедневного мытья – они более деликатные. После мытья с шампунем обязательно применяйте бальзам-ополаскиватель для тонких волос. Он не утяжелит, а бережно увлажнит волосы. Обратите внимание: наносить бальзам нужно только на длину волос, не затрагивая корни, иначе волосы быстро потеряют объем.

После мытья волосы аккуратно промокните и сушите естественным путем. Если требуется укладка феном или щипцами, обязательно наносите термозащиту.

Едим сами – кормим волосы

Здоровье волос во многом зависит от полноценного питания. Обязательно нужны белки, полезные жиры, полезные углеводы, витамины и микроэлементы – в общем, полноценный набор.

Где все это искать?

Белки – в нежирном мясе, рыбе, яйцах.

Полезные жиры – в жирной рыбе, растительных маслах, орехах, семечках.

Углеводы – в овощах и фруктах, в продуктах, приготовленных из муки второго сорта, отрубей.

Витамины, необходимые для волос

Витамины группы B способствуют быстрому росту волос, делают их сильными и густыми, уменьшают жирность, придают эластичность и блеск (крупы, зерновые, орехи, яйца, пивные дрожжи). Витамин Е питает волосяные луковицы, оздоравливает волосы, защищает от ультрафиолетовых лучей, восстанавливает кровообращение кожи головы (орехи, семечки, растительные масла, зеленые листовые овощи, яйца).

Витамин А улучшает структуру волос, делает их мягкими и шелковистыми. Особую пользу принесет сухим и посеченным волосам (печень, яйца, масло сливочное, творог. Хорошие источники каротина – морковь, облепиха, абрикосы).

Витамин С активизирует кровообращение, ускоряет рост волос, способствует усвоению железа (цитрусовые, японская айва, шиповник, облепиха, смородина, киви).

Микроэлементы

Магний придает эластичность волосам. Содержится в свежей зелени, орехах, кураге.

Кремний делает волосы сильными и прочными (огурцы, кабачки, корнеплоды).

Цинк препятствует появлению седины и выпадению волос (чеснок, лук, капуста).

Селен защищает от ультрафиолетового излучения и других вредных воздействий (мясо, молоко, ржаной хлеб).

Фосфор обеспечивает волосам насыщенный цвет и эластичность (рыба, фасоль).

Кальций необходим для строения волос (молочные продукты, зелень, овощи темно-зеленого цвета).

Железо укрепляет волосы, предотвращает раннюю седину (печень, гречка, гранат).

Сера обеспечивает силу и блеск (рыба, печень, чеснок, бобовые).

Йод придает волосам здоровый вид, участвует в обменных процессах (морепродукты, хурма, шампиньоны).

Медь защищает волосы от преждевременного старения (гречневая, овсяная, перловая крупа, абрикосы, тыква).

Маски для тонких волос

Яично-масляная маска

Эта маска деликатно очищает кожу головы, питает, предупреждает выпадение волос, устраняет сухость. Для приготовления понадобятся: 2 яйца, по 3 капли жидкого витамина А и Е, по 1 ч. л. масел – репейного и жожоба. Смешать компоненты в однородную субстанцию и нанести сначала на корни, затем на всю длину волос. Оставить для воздействия на 60 минут, смыть теплой водой, применяя мягкий шампунь. Нанести кондиционер с увлажняющим эффектом.

Маска на пиве

Само по себе пиво – отличная питательная среда, главное выбрать напиток с натуральными пивными дрожжами. Такая маска делает волосы крепкими, блестящими, гладкими.

Взять 100 мл пива и желток одного яйца, взбить миксером. Нанести массу на корни волос и втереть в кожу головы. Остаток распределить по длине волос, используя гребешок. Собрать волосы и закрепить их на затылке, укутать голову пленкой и полотенцем. Через треть часа смыть теплой водой.

Яна Котт