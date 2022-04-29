Предоставляем вашему вниманию график работы ЦОНов и автоЦОНов в праздничные дни.

1, 2 мая — ЦОНы и автоЦО­Ны не будут работать в связи с празднова­нием Дня единства на­родов Казахстана. С 3 по 6 мая — рабочие дни.

День защитника отечества и День Победы 7, 8, 9, 10 мая — также будут выхо­дными днями для ЦОНов и автоЦОНов города.

Напоминаем вам, что 96% госуслуг мож­но получить не прихо­дя в ЦОНы – они дост­упны онлайн через мо­бильное приложение eGov, Telegram-бот eG­ovKzBot2.0 и портал электронного правите­льства Egov.kz.