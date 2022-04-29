Предоставляем вашему вниманию график работы ЦОНов и автоЦОНов в праздничные дни.
1, 2 мая — ЦОНы и автоЦОНы не будут работать в связи с празднованием Дня единства народов Казахстана. С 3 по 6 мая — рабочие дни.
День защитника отечества и День Победы 7, 8, 9, 10 мая — также будут выходными днями для ЦОНов и автоЦОНов города.
Напоминаем вам, что 96% госуслуг можно получить не приходя в ЦОНы – они доступны онлайн через мобильное приложение eGov, Telegram-бот eGovKzBot2.0 и портал электронного правительства Egov.kz.