Как самостоятельно можно изменить номер в базе мобильних граждан

Изменить номер, зарегистрированный в базе мобильных граждан (БМГ), можно самостоятельно, не посещая ЦОН.

В филиале Госкорпорации «Правительство для граждан» по г. Шымкент подробно рассказали о процессе.

Шаг 1

Войдите в свой личный кабинет на портале еgov.kz. Ваши контакты указаны в правом верхнем углу. Выберите редактирование. Далее введите код, полученный на новый номер. Подтвердите запрос с помощью ЭЦП.

Номер телефона автоматически изменится в вашем личном кабинете и БМГ.

Шаг 2

Сделайте видеозвонок виртуальному ассистенту. Его вкладка расположена на главной странице портала. Сообщите оператору свой ИИН и новый номер, на который хотите получать SMS-уведомление. После успешной регистрации, оператор отправит сообщение о замене номера.

К слову, граждане, зарегистрированные в базе мобильных граждан, могут не только пользоваться всеми услугами и сервисами портала egov.kz, например, получить ЭЦП или справки с помощью мобильных приложений Telegram бот EgovKzBot2.0 и egov mobile, но и воспользоваться проактивными и композитными госуслугами.