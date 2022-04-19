Казахстан занял последнее место среди стран по воспитанию детей

Министр образования и науки не согласен с объективностью международного рейтинга.

Асхат Аймагамбетов в своем Telegram канале высказался о рейтинге стран за 2020 год, где лучше всего воспитывать детей, в котором Казахстан занял последнее место.

В рейтинге Best Countries for Raising Kids («Страны, где лучше всего растить или воспитывать детей») за 2020 год Казахстан занял 73 место из 73. Правда, в 2021 году наша страна поднялась на несколько строчек вверх, оказавшись на 69 месте из 78.

В пятёрку-лидеров вошли такие страны как Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада, но речь не о них.

Главный преподаватель страны отметил, что данный рейтинг проводится с 2016 года американским изданием и основывается на опросе обычных граждан, проживающих далеко за пределами нашей страны.

Они оценивают благополучность среды по нескольким критериям: забота о правах человека, уважение к семье, условия для достижения гендерного равенства, счастье, равные доходы, безопасность и развитая система здравоохранения.

«Речь идёт не столько о воспитании в привычном понимании, сколько о контекстных факторах, которые, согласно авторам рейтинга, считаются благоприятными условиями для детей. Очевидно, что подобная оценка сильно зависит от персонального, иногда стереотипного, мнения опрашиваемого респондента по отношению к определенным странам», – уточнил глава МОН.

Он также отметил, что европейские страны лучше осведомлены друг о друге и смогли получить более объективную оценку, чем Казахстан.