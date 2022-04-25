МИИР РК: Программа субсидирования аренды жилья на коммерческом рынке официально запущена

Представители МИИР РК и «Отбасы банка» озвучили утвержденные правила получения субсидий на оплату арендного жилья из частного жилфонда.

На брифинге в СЦК при Президенте РК председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР Алмаз Идырысов и председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова объявили о старте программы, разработанной по поручению Главы государства для поддержки определенных социально уязвимых групп населения, а также рассказали о механизме подаче заявок на жилищные выплаты и прочих правилах субсидирования аренды жилья на коммерческом рынке.

Как отметили спикеры, «Отбасы банк» уже начал прием заявок на субсидирование арендных платежей. 18 апреля текущего года 17 из 70 тысяч претендентов получили SMS от «Отбасы банка» с приглашением подать заявки на субсидирование аренды.

На данный момент казахстанцы подали 1662 заявки. Из них 259 уже одобрены, 129 – на проверке данных о получателе или членах семьи. Кроме этого, по 161 заявке сейчас введены только первичные данные, 105 заявок аннулированы самим заявителем. Между тем, по 1008 заявкам направлены отказы. В большинстве случаев их получили те заявители, которые не ввели при регистрации код, направленный им через SMS.

«Чтобы казахстанцы смогли быстро и без очередей подать заявку, весь процесс мы сделали онлайн. Заявки подаются с помощью электронной цифровой подписи на портале otbasybank.kz в разделе «Субсидирование аренды». Цифровая платформа, на которой принимаются и обрабатываются заявки, уникальна, ее аналогов нет в Казахстане. Мы предполагали, что в ходе подачи первых заявок могут возникать ошибки, которые потребуют оперативного устранения со стороны IT-специалистов банка. Поэтому на первом этапе начали прием заявок от тех претендентов, которые уже являются клиентами банка», – рассказал председатель КДС и ЖКХ МИИР РК Алмаз Идырысов.

На втором этапе, 26 апреля 2022 г., SMS от «Отбасы банка» будут направлены еще 23 тысячам претендентов. Выплаты по договорам аренды планируется начать с июня, после поступления средств из республиканского и региональных бюджетов.

«Претендовать на поддержку государства смогут очередники четырех категорий: инвалиды 1 и 2 групп; семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями; дети-сироты; многодетные семьи. При этом, размер среднемесячного совокупного дохода за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не должен превышать величину 1 прожиточного минимума», добавил А.Идырысов.

Еще одно требование – претенденты должны быть клиентами «Отбасы банка», иметь депозит и регистрацию в интернет банкинге учреждения. Те, у кого нет сберегательного счета, могут открыть его с помощью видеобанкинга или мобильного приложения Otbasybank.

«Депозит нужен для накопления на будущее жильё. Сейчас очередник может копить по мере сил и возможностей, но депозит с более ранним сроком открытия в будущем станет преимуществом при переходе на следующую ступень», – отметила председатель правления банка.

Открыв депозит и зарегистрировавшись на портале otbasybank.kz, претенденты смогут оформить заявку в личном кабинете. Для оформления заявки, необходимо подписать в личном кабинете заявление на получение выплат и согласие на сбор и обработку персональных данных. После подписания документов, система обрабатывает данные и сама определяет состав семьи. После этого каждый совершеннолетний член семьи должен будет авторизоваться на сайте otbasybank.kz в статусе «гостя» и подписать согласие на сбор и обработку персональных данных с помощью ЭЦП. После этого система вновь проверяет данные и претендент получает одобрение на субсидию.

В уведомлении заявитель увидит регион, где он может арендовать жилье, размер жилплощади, максимальную сумму арендной платы и максимальную сумму субсидии, на которую он может рассчитывать.

После этого в разделе «Данные об арендодателе» заявителю необходимо указать ИИН или БИН арендодателя и в этот момент процесс переходит на второй этап, где подключается собственник арендуемого жилья.

Арендодатель также с помощью ЭЦП авторизуется на сайте otbasybank.kz и в закладке «Субсидирование аренды» подтверждает свои данные. Затем он подписывает заявления и указывает кадастровый номер квартиры, которую предоставит в аренду, а также 20-значный счет для зачисления средств. После этого система формирует договор аренды и график платежей, который подписывается сторонами.

«Выплачивать субсидии «Отбасы банк» будет ежемесячно. Договор можно расторгнуть раньше срока и заключить новый с другим арендодателем. В таком случае процесс заявки запускается снова. Также «Отбасы банк» будет ежемесячно мониторить платежную дисциплину и ежегодно проверять получателей субсидий на их соответствие условиям программы. Кроме этого, акиматы не реже одного раза в квартал будут проверять арендное жилье и тех, кто там проживает. Арендовать жилье у близких родственников, родственников супругов и у бывших супругов, а также пересдавать арендуемое жилье запрещается», сообщила Ляззат Ибрагимова.