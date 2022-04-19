Мужчина задержан за хранение наркотиков в Сарыгаше

Полицейские Туркестанской области задержали мужчину, который незаконно хранил наркотические вещества у себя дома.

В Сарыагашский РОП поступила информация о том, что один из местных жителей незаконно хранит у себя дома наркотики. Получив сообщение, сарыагашские полицейские сразу же выехали по указанному адресу и задержали подозреваемого.

При обыске в его доме оперативники изъяли полиэтиленовый пакет с содержимым наркотического вещества и направили на экспертизу.

Согласно заключению, изъятое наркотическое средство оказалось «высушенной марихуаной».

Как выяснилось, подозреваемый оказался ранее судимый за аналогичное преступление. В настоящее время в отношении мужчины проводится досудебное расследование.

В свою очередь, сотрудники полиции Туркестанской области напоминают гражданам, что за хранение и незаконный оборот наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность.