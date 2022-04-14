О чем говорили чиновники и жители Аль-Фарабийского района

Сегодня перед горожанами о проделанной работе отчитался аким Аль-Фарабийского района Рашид Мынбаев.
В здание молодёжного ресурсного центра были приглашены жители трёх секторов района расположенных в центральной части Шымкента. Горожане узнали о том, как развивается Аль-Фарабийский район и смогли рассказать о своих проблемах.
Третий, четвёртый и пятый секторы самая густонаселённая территория Аль-Фарабийского района. Здесь расположено 413 многоэтажных домов и более 4-х тысяч частных домовладений. О том что удалось сделать руководству города в ходе их решения и о будущих планах, перед отчётом акима района рассказал глава Шымкента.
Аким города Мурат Айтенов:
«Мы с коллегами обобщили все проблемы связанные с городской инфраструктурой, советовались и проводили расчёты. В результате составили план как решить основные проблемы города в срок до 2025 года. Когда и в какой район придут газ, вода, электричество и другие коммунальные блага».
Позже глава района Рашид Мынбаев рассказал, что сделано непосредственно в Аль-Фарабийском районе. Большое внимание уделялось состоянию автомобильных дорог.
Рашид Мынбаев, аким Аль-Фарабийского района г.Шымкента:
«Всего в нашем районе насчитывается 129 улиц. Из них 85 процентов заасфальтированы. Но ежегодно у нас частично разрушаются от 15- 20 дорог. Мы их приводим в порядок, в первую очередь мы ремонтируем дороги ведущие к детским садам, школам, больницам и другим социальным объектам. До 24-го года мы планируем отремонтировать 22 дороги».
Впрочем жителей района больше интересовали, как будут решаться конкретные вопросы с которыми они пришли на встречу.
«Почему после восьми часов автобусы перестают ходить? Почему вы не возьмёте этот вопрос под контроль? Мы сколько ездим в автобусах видим. Контролёр договаривается с водителем и кондуктором, кондуктор берёт своё и уходит, а автобус уходит с маршрута. Почему вы не можете за этим проследить? Тогда давайте как во времена Советского Союза организуем народный контроль и сами будем наводить порядок на транспорте«, — говорит жительница города.
Глава района пообещал разобраться и решить вопрос, для того чтобы горожане смогли с комфортом, а главное вовремя доезжать до своих домов.