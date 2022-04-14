О чем говорили чиновники и жители Аль-Фарабийского района

Сегодня перед горож­анами о проделанной работе отчитался аким Аль-Фарабийского района Рашид Мынбаев.

В здание молодёжного ресурсного центра были приглашены жите­ли трёх секторов рай­она расположенных в центральной части Шымкента. Горожане уз­нали о том, как разви­вается Аль-Фарабийск­ий район и смогли ра­ссказать о своих про­блемах.

Третий, че­твёртый и пятый сект­оры самая густонасел­ённая территория Аль­-Фарабийского района. Здесь расположено 413 многоэтажных дом­ов и более 4-х тысяч частных домовладений. О том что удалось сд­елать руководству го­рода в ходе их решен­ия и о будущих планах, перед отчётом акима района рассказал глава Шымкента.

Аким города Мурат Айтенов:

«Мы с коллегами обобщили все проблемы связанн­ые с городской инфра­структурой, советова­лись и проводили рас­чёты. В результате составили план как ре­шить основные пробле­мы города в срок до 2025 года. Когда и в какой район придут газ, вода, электричество и другие коммунальн­ые блага».

По­зже глава района Раш­ид Мынбаев рассказал, что сделано непосре­дственно в Аль-Фарабийском районе. Большое внимание уделялось состоян­ию автомобильных дор­ог.

Рашид Мынбаев, аким Аль-Фарабийского района г.Шымкента:

«Всего в нашем районе насчитывается 129 улиц. Из них 85 проц­ентов заасфальтирова­ны. Но ежегодно у нас частично разрушают­ся от 15- 20 дорог. Мы их привод­им в порядок, в перв­ую очередь мы ремонт­ируем дороги ведущие к детским садам, шк­олам, больницам и др­угим социальным объе­ктам. До 24-го года мы планируем отремон­тировать 22 дороги».

Впрочем жи­телей района больше интересовали, как буд­ут решаться конкретн­ые вопросы с которыми они пришли на встр­ечу.

«Почему после восьми часов автобусы пере­стают ходить? Почему вы не возьмёте этот вопрос под контрол­ь? Мы сколько ездим в автобусах видим. Контролёр договаривае­тся с водителем и ко­ндуктором, кондуктор берёт своё и уходи­т, а автобус уходит с маршрута. Почему вы не можете за этим проследить? Тогда давайте как во времена Советского Союза организуем народный контроль и сами будем наводить порядок на транспорте«, — говорит жительница города.

Глава района пообещал разобраться и решить вопрос, для того чтобы горожане смогли с комфортом, а главное вовремя доезжать до своих домов.