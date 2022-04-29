Отдаленные населенные пункты подключают к природному газу

В Шымкенте после запуска АГРС-3 в ускоренном темпе голубое топливо проводят в населенные пункты.
Одними из первых стали жители Асар-2. 2700 домов, а это 10 тысяч человек теперь смогут заменить уголь и золу на природный газ.
Впрочем сам процесс газификации в населенном пункте начали еще в прошлом году. Однако из-за дефицита газа и падения давления, поключить жилые дома к газоснабжению удалось только после запуска новой газораспределительной станции.
«Ее мощность составляет 250 тысяч кубометров в час. Это одна из крупнейших АГРС в стране. Благодаря ей полностью решена проблема дефицита газа в городе. Сейчас начата подача газа в новые населенные пункты«, — делится Боранбай Болатбеков, начальник управления энергетики.
Турсынай Байгараева — одна из счастливиц. Мать пятерых детей считает, что поступление природного газа значительно облегчит их жизнь. К слову, на сегодняшний день в Асар-2 газифицировано 13 домов. Подписную работу осуществляет АО «КазТрансГаз».
«Зимой, чтобы отапливать дом, мы возили уголь. В прошлом году очень обрадовались, когда по нашей улице проложили газопровод. И вот теперь газ дошел до нашего дома«, — говорит Турсынай Байгараева.
В ближайшее время, помимо «Асар-2» голубое топливо проведут в дома микрорайонов Бадам-195, Достык, Азат и Тассай. Стоит отметить, что государство проводит газопровод до улиц. Жильцы уже за свой счет должны заносить его в свои дома и проводить монтажные работы. На сегодняшний день стоимость данной услуги в Шымкенте составляет около 80 тысяч тенге.