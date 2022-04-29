Отдаленные населенные пункты подключают к природному газу

В Шымкенте после запуска АГРС-3 в ускоренном темпе голубое топливо проводят в населенные пункты.

Одними из первых стали жители Асар-2. 2700 домов, а это 10 тысяч человек теперь смогут заменить уголь и золу на природный газ.

Впрочем сам процесс газификации в населенном пункте начали еще в прошлом году. Однако из-за дефицита газа и падения давления, поключить жилые дома к газоснабжению удалось только после запуска новой газораспределительной станции.

«Ее мощность составляет 250 тыс­яч кубометров в час. Это одна из крупне­йших АГРС в стране. Благодаря ей полнос­тью решена проблема дефицита газа в горо­де. Сейчас начата подача газа в новые населенные пункты«, — делится Боранбай Болатбеков, начальник уп­равления энергетики.

Турсынай Байгарае­ва — одна из счастливиц. Мать пятерых детей считает, что поступление природно­го газа значительно облегчит их жизнь. К слову, на сегодняшний день в Асар-2 газифицирова­но 13 домов. Подпис­ную работу осуществл­яет АО «КазТрансГаз».

«Зимой, чтобы отапл­ивать дом, мы возили уголь. В прошлом году очень обрадовали­сь, когда по нашей улице проложили газоп­ровод. И вот теперь газ дошел до нашего дома«, — говорит Турсынай Байгараева.

В ближайшее время, помимо «Асар-2» голубое топливо проведут в дома микрорайонов Бадам-195, Достык, Азат и Тассай. Стоит отметить, что государство проводит газопровод до улиц. Жильцы уже за св­ой счет должны занос­ить его в свои дома и проводить монтажные работы. На сегодн­яшний день стоимость данной услуги в Шым­кенте составляет око­ло 80 тысяч тенге.