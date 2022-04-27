Пеший тур по Казахстану. Пенсионер дошел до Шымкента

Дедушка Сарсенбай Оспанулы дошел до южного мегаполиса. Он решил обойти всю страну пешим ходом.

Сарсенбай ата рассказал нашим журналистам, что переночует в Шымкенте и пойдёт дальше.

Казахстанский путешественник начал свой путь из села Улытау в Карагандинской области, теперь планирует пройти всю страну.

«Заеду в Шымкент, отдохну и дальше в путь. Все будет хорошо, мне совсем не сложно. Как может быть трудно, когда меня окружает такая природа и добрые люди»,— сказал Сарсенбай ата.

На пути дедушке помогают дальнобойщики, простые жители и кто попутно проезжает.

Удачи, Сарсенбай ата. Ақ жол