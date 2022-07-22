77-летний дедушка впервые получил удостоверение личности

В этом пенсионеру помогли полицейские Туркестанской области.

Полицейскими Туркестанской области продолжаются мероприятия в целях определения правового статуса лиц, находящихся на территории Республики Казахстан, не являющихся гражданами Республики Казахстан и не имеющих доказательства своей принадлежности к гражданству иного государства .

Так, в ходе мероприятия к стражам порядка обратился 77-летний житель Казыгуртского района, который до настоящего времени не получал документа, удостоверяющий его личность.

В связи с этим сотрудники группы миграционной службы Казыгуртского РОП оперативно подготовили и вручили пожилому дедушке новое удостоверение личности.

«Я родился в Казыгуртском районе. До сих пор не мог оформить удостоверение по семейным обстоятельствам. Сегодня сотрудники миграционной службы Казыгуртсокго РОП оказали мне помощь. Я получил удостоверение личности. Спасибо Вам большое за это!»,- сказал Жаксылык Айтымбаев.