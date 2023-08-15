Десятки чужих скутеров продал астанчанин в Шымкенте

Житель столицы, заметив в интернете множество реклам по прокату мототранспорта, разработал преступный план по улучшению своего финансового состояния.

Для реализации “бизнес-идеи” он приехал в Шымкент.

Скутеры парень, заранее заплатив, брал в аренду на пару месяцев.

А затем продавал их или сбывал в ломбарды.

С заявлениями об аферисте в полицию обратились 15 человек.

Злоумышленника задержали, когда он пришел забрать мотороллер у очередной жертвы.

– Злоупотребляя доверием арендодателей, подозреваемый присвоил 30 скутеров. Общая сумма ущерба – свыше 12 млн тенге. На сегодняшний день изъято девять скутеров. Задержанный взят под стражу, – рассказал старший следователь Динмухамед Баймахан.

Полицейский отметил, что некоторые байки проданы жителям и других регионов страны.

На их установление и изъятие ориентированы оперативники криминальной полиции.