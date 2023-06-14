Мошенник обманул сельчан на 30 млн тенге

40 жителей Туркестанской области оказались жертвами мошенника, который обманным путем выудил у людей деньги.

По их словам, некий знакомый заверил, что поможет получить безвозмездные кредиты от государства и выманил у каждого от 300 тысяч до 2 млн тенге.

Однако, аферист так и не выполнил обещанного и не вернул деньги. Полицейские установили подозреваемого, им оказался безработный житель Туркестана, ранее судимый.

Мужчина признался, что полученные обманным путем около 30 млн тенге потратил на собственные нужды.

В настоящее время подозреваемый арестован, проводится досудебное расследование.