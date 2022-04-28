Родители особенных детей встретились с представителями Bi Group

Споры по поводу строительства нового ипподрома не утихают. Сегодня в Шымкенте состоялась встреча тренеров конной школы олимпийского резерва, родителей, чьи дети проходят иппотерапию, а также представителей строительного холдинга BI Group, передает OTYRAR.

Стороны обсудили проблемные вопросы и перспективы нового ипподрома в Шымкенте.

Какие требования выдвинули родители и тренеры?

— не сносить манеж и леваду до строительства нового объекта;

— родители высказали опасения, что дети могут остаться без тренировок;

— участники республиканских и международных турниров по конкуру и национальным видам спорта отметили, что закрытие ипподрома чревато потерей навыков;

— восстановить место для помывки лошадей;

— восстановить украденное неизвестными лицами ограждение;

— организовать инфраструктуру (освещение, дороги) на старом ипподроме.

Что предложил застройщик?

— не производить демонтаж старого ипподрома до завершения строительства нового;

— занятия школы олимпийского резерва по национальным видам спорта и детей с особенностями развития перенаправить в новый манеж при ипподроме;

— изучить вопрос по бесплатной организации учебно-тренировочного сбора для команды олимпийского резерва;

— способствовать отправке детей на международные соревнования;

— уделить отдельное внимание вопросу организации общественного транспорта и остановок, произвести освещение дорожки от площадки до конкура, за свой счет восстановить место для помывки лошадей и установить ограждение;

— провести совместный субботник с родителями, детьми и тренерами школы конного спорта, а также с сотрудниками компании BI Group.

В ответ на данные предложения тренерский состав отреагировал положительно. Будут проводиться дополнительные встречи с заинтересованными сторонами.

Отметим, новый ипподром на 1500 зрителей активно возводится в районе Бозарык на территории 39 гектаров. Строительная компания намерена сдать его уже осенью этого года.

Новый объект соответствует международным стандартам. Отдельное внимание уделено вопросам безопасности зрителей и лошадей.

Для игр предусмотрен скаковой круг длиной 2012 метров, площадка для кокпара размером 220х80 метров (17600 м2), а также площадка конкуры (7200 м2).

Кроме непосредственно манежей на новом ипподроме строят конюшню на 100 лошадей, здание крытой трибуны, ветеринарный блок, вспомогательные помещения, просторную парковку на 310 машин. На верхнем этаже трибуны будут кабинеты для судей, комментаторов и СМИ.