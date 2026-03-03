В Туркестане к Наурызу откроется ипподром

В Туркестане откроется современный ипподром, полностью соответствующий международным стандартам. На сегодняшний день ведутся подготовительные работы к торжественному открытию объекта, приуроченному к празднику Наурыз.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров посетил ипподром, чтобы проконтролировать ход работ, и дал ряд рекомендаций по архитектурному облику и завершению строительства.

«Этот ипподром должен стать не только спортивным, но и одним из ключевых туристических объектов региона. Здесь будут созданы все условия для развития национальных видов спорта. Активизируйте работу по организации и координации», — подчеркнул Нуралхан Кушеров.

Строительство вело ТОО «ВД Строй-инжиниринг».

На сегодняшний день полностью завершены системы электроснабжения, водоснабжения, отопления и канализации.

Возведена трибуна на 1 500 мест, построены четыре закрытых и две летних конюшни, а также манеж.

На территории ипподрома созданы места для содержания лошадей, ветеринарный пункт, склад для кормов и площадки для скачек (байга) и игры в кокпар. Для прямых трансляций на поле для кокпара установлен LED-экран.

«В целом созданы все условия для развития конного спорта», — сообщили в администрации региона.

В преддверии Наурыза состоится торжественное открытие ипподрома с праздничными мероприятиями и международными соревнованиями почти по десяти видам спорта.

Среди них:

чемпионат мира по кокпару,

турнир «Қазақстан қабыланы» по аударыспаку,

чемпионат Азии по традиционной стрельбе из лука,

Кубок Азии по тенге ілу,

республиканский турнир по жамбы ату,

Кубок мира по асык ату,

турнир «Түйе балуандар» по қазақ күресі.

Кроме того, будут организованы скачки (аламан байга), состязания «Толагай», а также планируется установление рекорда — одновременная игра в асыки с участием 1 000 человек.

После осмотра ипподрома Нуралхан Кушеров ознакомился с другими строительными объектами региона и поручил подрядчикам обеспечить своевременное и качественное выполнение всех работ.

«Строительство в регионе находится на постоянном контроле», — подчеркнул аким.