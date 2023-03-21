BI Group представил самый большой ипподром в Казахстане

Новый спортивный объект построила компания BI Group. Объект стал главным местом притяжения в дни празднования Наурыза.

В компании BI Group уверяют, построили самый крупный ипподром. Открытие началось с шествия каравана, который объединил в себе культуры запада, востока, севера и юга страны. В праздничной программе песни, танцы и акробатические трюки с лошадьми и верблюдами.

Новый ипподром располагает самой большой скаковой дорожкой в Казахстане. Длина трассы — 2012 метров. Площадки для прыжков на лошадях устелены кварцевым песком и натуральными камнями, имеются манежи с конной ареной, ветеринарный блок. Трибуны рассчитаны на 1500 зрителей. В этот раз, весенний праздник собрал не только гостей со всего Казахстана, но с соседних стран.

«У нас самый большой ипподром в стране, тут можно проводить соревнования мирового уровня. Для скакунов есть несколько зон для тренировки и многое другое. Отличный манеж и скаковая дорожка», — говорит Тимур Хоналиев начальник участка.

Специально в дни празднования Наурыза вблизи ипподрома основали новый аул из 160 юрт, где гости могут отведать национальные блюда и окунуться в историю казахского народа.

Этнофестиваль продлиться 3 дня. 22 марта будут подведены итоги финальных состязаний.