Токаев покинул партию Amanat

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что выходит из состава партии Amanat, передает OTYRAR.

«С сегодняшнего дня я решил прекратить свои полномочия председателя Amanat и выйти из партии. Этот шаг имеет символическое значение. Хочу поблагодарить всех вас за доверие и поддержку на президентских выборах. Также выражаю благодарность за то, что в ответственный момент доверили правление партии», — сказал Касым-Жомарт Токаев на внеочередном XXIII съезде партии Amanat.

Теперь место главы правящей партии займет спикер Мажилиса — Ерлан Кошанов. Его кандидатуру предложил Глава государства, а все остальные участники съезда единогласно проголосовали ЗА.