Туристический потенциал Шымкента презентовали 18 странам мира

Туристический потенциал Шымкента представили на 20-й Казахстанской международной выставке KITF «Туризм и путешествия».

Данная выставка проходила в Алматы и является одним из самых масштабных мероприятий в Центральной Азии. В этом году в выставке приняли участие 211 компаний из 18 стран мира. Среди них такие страны, как ОАЭ, Италия, Испания, Индонезия, Грузия, Индия, Таиланд, Турция, Япония, Южная Корея.

Все страны-участницы продемонстрировали свои туристские продукты и актуальные направления. Главная цель выставки — это развитие международного, внутреннего и медицинского туризма.

На двухдневной выставке свой туристический потенциал презентовали и представители Шымкента. Гости выставки смогли прогуляться по улочкам мегаполиса с помощью виртуальных очков и AR-альбома. Также им рассказали о солнечной погоде, вкусной, богатой кухне и гостеприимстве наших горожан.

Кроме того, на выставке разыграли «Путешествие в счастливый город». Теперь победители, а их трое, смогут посетить Шымкент за счет спонсоров. Им проплатят дорогу, проживание, питание и экскурсию по южному мегаполису.