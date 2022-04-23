В сети распространилось видео, где шымкентцев силой забирают в военкомат

В сети распространилась видеозапись, где молодого парня силой «забирают» в военкомат.

Человек в форме буквально скручивает парня и силой садит в атомобиль, передает OTYRAR. Окружающие просят его поубавить свой пыл, но мужчина не обращает внимания. Все происходящее очевидцы сняли на камеру. По их словам, таким образом молодого парня пытаются силой зачислить в ряды армии.

Напомним, ранее заместитель начальника Департамента по делам обороны города Шымкента Ажимухан Шынтаев рассказал, что проблем с дефицитом призывников нет. План по призыву в прошлом году южный мегаполис даже перевыполнил, заняв второе место по стране. Всего было призвано около полутора тысяч шымкентцев.

Но тех, кто уклоняется от армии правоохранительные органы имеют право на законных основаниях силой привезти в военкомат. Но о каких именно мерах идет речь? И законны ли действия попавшие в объектив камеры очевидцев?

Редакция OTYRAR обратилась за официальным комментарием в уполномоченное ведомство. Материал дополняется.

Видео, снятое очевидцами, можно увидеть тут.