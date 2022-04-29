В Шымкенте менеджера АО «Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства» осудили к 5 годам

Менеджер «Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства» Туркестанской области осужден к 5 годам лишения свободы. Незаконная деятельность пресечена Департаментом экономических расследований.

Одним из видов государственной помощи фермерам в области животноводства являются субсидии. Субсидии выплачиваются на повышение продуктивности и качества продукции животноводства. Главная их цель- это обеспечение продовольственной безопасности страны.

Так, менеджер указанного фонда в 2021 года заключил мнимый договор на приобретение импортного маточного поголовья крупного рогатого скота от имени ИП «А.» и предоставил его в ГУ «Управление сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкент».

Таким образом, он незаконно получил 45 млн. тенге в виде субсидии по возмещению затрат на приобретение импортного поголовья в количестве 300 голов в расчете 150 000 тенге на каждую единицу.

Приговором Каратауского районного суда г.Шымкент, в связи с полным возмещением причиненного ущерба, менеджер фонда осужден к 5 годам лишения свободы условно.