В Шымкенте начнут лечить рак по новой технологии

В Шымкенте в этом году установят высокотехнологичный линейный ускоритель. Он будет облучать место опухоли рентгеновскими лучами сразу после операции по удалению ракового образования.

Это существенно уменьшает вероятность возникновения повторного новообразования и снижает смертность. Подобные ускорители появятся в Караганде и Жамбылской области.

Количество заболевших раком в стране продолжает расти. Заболеваемость в прошлом году, по сравнению с 2020 годом выросла почти на 10%. Из-за карантина казахстанцы не могли посещать поликлиники, некоторые потеряли драгоценное для лечения время.

«По итогам 2021 года заболеваемость онкологическими заболеваниями в стране выросла почти на 10% и составила 190,3 на 100 тыс. населения. То есть более 36 тыс. новых случаев выявлено. Это больше почти на 4 тыс. случая по сравнению с 2020 годом. Это связано с тем, что в 2020 году из-за ситуации по COVID-19 жители не могли посещать поликлиники. В 2021 году большее количество посетили поликлиники, большее число жителей прошли скрининги, — говорит Диляра Кайдарова, главный внештатный онколог МЗ РК.

По заболеваемости на первом месте среди казахстанцев по-прежнему лидирует рак молочной железы, на втором — рак лёгкого, на третьем -колоректальный рак, рак желудка и шейки матки. В стране со страшным диагнозом «рак» на учете состоят 194 тысячи человек. Больше половины из них — люди трудоспособного возраста. Лечение для онкобольных бесплатное, ежегодно на него выделяют свыше 60 миллиардов тенге.

«На первом уровне онкопомощь оказывается организациями ПМСП, в которых функционирует 2002 смотровых и 465 онкологических кабинета. На втором уровне медицинская помощь онкобольным оказывается 15 онкологическими диспансерами/центрами и 5 онкологическими отделениями областных многопрофильных больниц», — говорит Гульнара Жангарашева, заместитель директора департамента организации медицинской помощи Минздрава РК.

Для казахстанцев доступны 3 вида скрининга: с 30 до 70 лет проводят обследования на рак шейки матки среди женщин, с 40 до 70 в поликлиниках проводят скрининг на обнаружение рака молочной железы, с 50 до 70 лет на рак толстой кишки среди мужчин и женщин. Ежегодно скрининг проходят 2,5 млн казахстанцев.

«По данным за 2021 год, всего пролечено 143 014 пациента. Хирургическое лечение в 2021 году получили 28 928 пациентов», — говорит Гульнара Жангарашева, заместитель директора департамента организации медицинской помощи Минздрава РК.

В 2023 году планируется открыть корпус Национального научного онкоцентра. Там пациенты смогут получить весь комплекс медицинской помощи от ранней диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации, не выезжая за рубеж.

«Это будет стационарный корпус с центрами лучевой и ядерной медицины. На 2 этапе, в июле 2024 года, ожидаем завершение строительства, монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию протонного центра. На 3 этапе в плане есть реконструкция действующего здания онкоцентра, которая начнется в 2023 году, с прогнозными сроками завершения в декабре 2024 года«, -говорит Гульнара Кулкаева, председатель правления Национального научного онкологического центра.

Мощность стационара рассчитана на 210 мест. Первый этап строительства Национального научного онкологического центра планируется завершить уже в декабре этого года.