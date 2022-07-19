Шымкентцы получили реальные сроки за погромы и акты терроризма

За погромы и акты терроризма осуждены трое жителей Шымкента. Они проведут в колонии 3 года.

Приверженцы запрещенной в нашей республике организации «ДВК/Коше» действовали среди бесчинствующей толпы. Осужденные призывали к участию в массовых беспорядках, громили здания, уничтожая госимущество.

«Как ранее сообщалось, в те дни принимали активное участие в массовых беспорядках сторонники запрещенной в Казахстане экстремистской организации «ДВК/Коше». В Шымкенте приговором суда три приверженца этой запрещенной организации осуждены к трем годам лишения свободы», — говорит Елдос Килымжанов, заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры.

Всего к уголовной ответственности в Казахстане привлекли свыше 500 человек. Реальные сроки лишения свободы получили 83 подсудимых.

«В результате принятых мер изъято похищенное имущество граждан и субъектов бизнеса, оцениваемое на сумму более 343 млн тенге, в том числе 12 автомашин, 319 единиц бытовой техники, 189 единиц ювелирных изделий, 286 сотовых телефонов, 550 комплектов одежды, более 16 млн тенге», — говорит Мухтар Кожаев, заместитель начальника Следственного департамента МВД РК.

Больше сотни схронов с оружием обнаружили в Казахстане после январских беспорядков. Но это далеко не все, что было похищено из магазинов и со складов. Еще около 2000 единиц оружия до сих пор у кого-то на руках.

«Еще раз призываем добросовестных граждан сообщать в органы внутренних дел о любой информации касательно январских событий, а также в случае обнаружения – к добровольной сдаче оружия», — говорит Мухтар Кожаев, заместитель начальника следственного департамента МВД РК.

Правозащитники конфисковали свыше 1700 пистолетов, автоматов, пулемётов, ружей и винтовок. С украденным и самодельным оружием преступники организованно нападали на силовиков, перекрывали дороги, поджигали транспорт, мародерствовали и призывали мирных жителей устраивать беспорядки.