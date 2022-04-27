В Шымкенте запустили программу субсидирования жилья

В стране продолжается второй этап приёма заявок на субсидирование аренды жилья.

Идея по субсидированию арендного жилья принадлежит президенту. Выступая на расширенном заседании правительства, глава государства напомнил, что это «социальная инициатива», которая должна была заработать еще год назад, но «из-за нерасторопности, а может быть, из-за саботажа чиновников, сотни тысяч казахстанцев до сих пор не получают этот вид поддержки.

Он поручил до 1 мая запустить инструмент по снижению затрат на жилье для наименее обеспеченных граждан. Претендовать на субсидии могут инвалиды 1 и 2 групп, семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, дети-сироты, многодетные семьи.

Люди, собравшиеся в приёмной партии Аманат, претендуют на участие в проекте субсидирования аренды жилья. «Отбасы банк» уже отправил первые SMS с приглашением.

Гульбахар Абдусабирова, жительница жилого массива Сайрам Каратауского района:

«Документы мои посмотрели, к какой категории я отношусь. Оказывается, необходимы ключи ЭЦП — мой и супруга. Мне всё объяснили, сказали когда снова прийти».

Администраторы отмечают: система, принимающая заявки, полностью автоматизирована, в ней исключается человеческий фактор. Вся информация о претендентах поступает из государственных баз данных.

Жулдызай Ордабекова, руководитель отдела управления жилья г. Шымкента:

«Претендовать на поддержку государства по арендным платежам смогут граждане, которые стоят в очереди на жилье по четырём категориям: инвалиды 1-ой и 2-ой групп, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, дети-сироты, многодетные семьи. Размер среднемесячного совокупного дохода семей, которые претендуют на субсидии по аренде, за последние шесть месяцев на каждого члена семьи не должен превышать 36 тысяч тенге. Заявку необходимо подать на портале otbasybank.kz в разделе «Субсидирование аренды».

Еще одно условие: претендентам на получение субсидий аренды жилья необходимо быть клиентом «Отбасы банка». Найти для себя жильё претендент должен самостоятельно.

Ляззат Ибрагимова, председатель правления АО «Отбасы банк»:

«Выплачивать субсидии по аренде жилья Отбасы банк будет ежемесячно в течение срока действия соглашения аренды и графика платежей. Договор можно будет расторгнуть раньше срока и заключить его с новым арендодателем. Тогда процесс заявки на портале otbasybank.kz запускается снова. Банк будет мониторить получателей субсидий на их соответствие условиям и ежемесячно проверять платёжную дисциплину. А местные акиматы не реже одного раза в три месяца, будут проверять арендное жильё и тех, кто там проживает. При этом запрещается арендовать жильё у близких родственников, бывших супругов и у родственников супругов, а также пересдавать его».

Многодетная мать Мукаддам Ризаметова не может понять, почему она не может претендовать на субсидирование аренды жилья. И по какой причине ее не ставят в очередь на квартиру.

Мукаддам Ризаметова, многодетная мать:

«Хозяйка выгоняет из квартиры. Она подняла цену за аренду. Одна воспитываю шестерых детей. Платили пятьдесят, просят 80 тысяч. Где я возьму? АСП не платят уже, говорят дети большие. Продукты подорожали, коммунальные расходы выросли. В 2019 году, когда родила тройню, акимат поселил в трехкомнатной квартире. Затем хозяйка попросила освободить квартиру, так как выплачивать за аренду стало нечем».

Ответы на вопросы, относительно субсидирования аренды жилья, граждане могут получить на сайте otbasybank.kz в разделе «Субсидирование аренды» или на первом этаже здания партии Аманат по улице Бейбитшилик в Шымкенте.