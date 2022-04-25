«Жалоб со стороны родителей не было», -минобороны о нашумевшем видео

В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали инцидент, когда 22 апреля сотрудниками полиции были проведены плановые рейдовые мероприятия в Шымкенте.

В ведомстве пояснили, что осуществлялся розыск призывников, не прибывших по вызовам управлений по делам обороны и уклоняющихся от призыва. В результате на призывной участок были доставлены 6 призывников.

«По итогам проведенных рейдовых мероприятий жалоб со стороны родителей или призывников в управления по делам обороны не поступало. Вместе с тем проблемным остается вопрос вручения повесток призывникам, которые чаще всего не проживают по заявленному адресу, скрываются родителями. Кроме того, по городу Шымкент более 300 призывников, получившие повестки, не приходят на призывные участки для прохождения медицинской комиссии»,— пояснили в министерстве обороны РК.

В ведомстве отметили, что уклонение от прохождения медицинской комиссии и воинской службы по призыву предусматривает административную и уголовную ответственность.

Напомним, накануне в сети распространилась видеозапись, где молодого парня силой «забирают» в военкомат. Человек в форме буквально скручивает парня и силой садит в атомобиль. Окружающие просят его поубавить свой пыл, но мужчина не обращает внимания.

Все происходящее очевидцы сняли на камеру. По их словам, таким образом молодого парня пытаются силой зачислить в ряды армии.