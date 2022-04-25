Чиновники оказались первыми в списке доступного жилья

В Шымкенте разгорелся жилищный скандал вокруг государственной ипотечной программы 7-20-25. Горожане обвинили местные власти в превышении своих полномочий и нечестности конкурсного отбора, передает OTYRAR.

Заявки на распределение квартир по госпрограмме 7-20-25 принимались с 11 до 15 апреля. На получение заветных квадратных метров по льготной цене всего в Управление жилья поступило 11 914 заявок. Однако, местные жители утверждают, система давала периодически сбой, и реально нуждающиеся горожане просто не смогли вовремя оставить заявку.

Зато, в числе первых претендентов на доступное жилье оказались местные чиновники. Списки довольно знакомых фамилий госслужащих распространились в социальных сетях. Среди них и акимы районов, заместители и руководители различных управлений акимата Шымкента.

В управлении жилья отметили, любой госслужащий не имеющий собственной недвижимости, имеет полное право на участие в конкурсе. Вот только непонятно, каким образом, госслужащие «высшего ранга» смогли оформить заявку в первые секунды старта программы, а жители нет.

Тем не менее, после общественного резонанса некоторые госслужащие благородно отозвали свои заявки. А руководителя управления жилья г. Шымкента Галымжана Утенбаева временно отстранили от должности.

Теперь документы граждан будет рассматривать общественная комиссия под руководством замакима Ергали Билисбекова, куда также войдут и представители СМИ. Далее документы отправят на рассмотрение банка.

Тем временем в МИИР РК сообщили, ситуацию будет контролировать лично глава ведомства Каирбек Ускенбаев.

«На сегодня мы направили запрос в акимат города Шымкента по разъяснению причин. В целом мы хотим сказать, что жилье, которое строится за счет кредитных средств, оно, в первую очередь, согласно условиям программы, должно реализовываться через «Отбасы банк». То, что акимат Шымкента провел определенный конкурс среди госслужащих, а также передал эти квартиры в рамках программы «7-20-25″, является отклонением от условий программы. В данном случае мы предложили акимату города пересмотреть свои решения в целом и привлечь к ответственности соответствующих виновных в допуске данного отклонения лиц», — заявил Алмаз Идырысов, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на брифинге в СЦК.

Всего по льготным ценам в Шымкенте реализуют 900 квартир, расположенных в микрорайоне Туран и на улице Аргынбекова-2.