Жительница Шымкента хочет спасти дочь от отца-педофила

Совращал и грозился убить родную дочь. Шокирующую историю рассказала жительница Шымкента.

Мать четверых детей обвинила мужа в педофилии и домогательстве к собственной дочери. Женщина говорит, что самое страшное в том, что, не смотря на предоставленные ей улики подозреваемый находится на свободе и работает в одном из популярных таксопарков города.

Она просит изменить имя и не показывать лицо. От рассказа матери четверых детей, назовем её Жанар, кровь стынет в жилах. А еще сложнее поверить в то, что родной отец совращал и домогался к родной, несовершеннолетней дочери. По словам Жанар об этом она узнала от семилетнего ребёнка совершенно случайно.

ЖАНАР (имя изменено):

“Вечером я собралась во двор к соседке. Тогда дочь подбежала ко мне и со слезами просилась со мной. Она говорила, что не хочет оставаться с отцом наедине. Я спросила почему, а она говорит, что когда я ухожу, то папа заставляет ее держать его половой орган во рту и так продолжалось несколько месяцев. Семилетняя дочь рассказала, как он заставлял держать орган в руках и во рту, засовывал в задний проход. Я была в шоке, сразу позвала родителей и родственников мужа. Тогда его родственники сказали, что это все из-за спиртного и анаши, которую он курит. Пообещали вылечить его, лишь бы я не говорила об этом никому. Я согласилась, чтобы не ломать будущее своих детей. Муж клялся, божился и просил прощения, обещав, что больше не будет, что исправится”.

Но увы, всё это были пустые обещания. После очередной дозы, глава семейства, по словам Жанар, грозился убить её и дочь. Сбежав к соседям женщина вызвала полицейских.

Нуркен Калмурзаев, адвокат:

“Сотрудники Енбекшинского районного отдела полиции задержали подозреваемого на десять суток. Но, следователь Омирзак Мухамедали, который вёл это дело, не опросил свидетелей, не назначил необходимые экспертизы. Поэтому прокурор Енбекшинского района спустя десять дней вынес постановление и отпустил подозреваемого из-под стражи. Хотя, моя подзащитная рассказала следователю, что есть несовершеннолетний свидетель, который видел домогательства. Но, это не указано в протоколе. Не приобщено к делу и аудиозапись с доказательствами по этому делу”.

ЖАНАР (имя изменено):

«Следователь, прокурор и мой муж из одного села, Руласы. Эта я узнала потом. Поэтому, его и отпустили из-под стражи. Я сейчас боюсь отпускать детей из дома. Все время с ужасом жду и думаю, что он вот-вот придет домой. А у меня четверо малышей. Старшему всего девять, а самому младшему всего полтора года».

В департаменте полиции сообщили, что спустя десять дней подозреваемого выпустили на свободу из-за «недостаточности улик». Но, следствие по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего» продолжается.

Салтанат Каракозова – официальный представитель департамента полиции г. Шымкента

“В отношении него проводится досудебное расследование, назначены экспертизы и проводятся все необходимые следственные мероприятие. В свою очередь, сотрудниками местной полицейской службы Енбекшинского районного управления выписано в отношении подозреваемого лица предписание защитное. В соответствии со статьей 54 Административного кодекса РК. В соответствии с этой статьей, подозреваемый не имеет право тревожить потерпевших, ни звонки, кого-то посылать, через кого-то общаться, тревожить. Если он нарушит эту статью, он будет привлечен к ответственности”.

Уголовное дело передано другому следователю. Потерпевшая и ее защита не довольны работой прежнего сотрудника. К слову, служебная проверка назначена в отношении следователя, допустившего безразличие.