25 человек утонули до начала купального сезона

Такое количество человек погибли в водоемах по всей стране с начала этого года. Что касается Шымкента, утонул 1 подросток.

В некоторых регионах страны уже установилась теплая погода. Поэтому дети и взрослые открывают купальный сезон. Но спасатели предупреждают — вода не игрушки.

В прошлом году в Шымкенте утонули два человека — один взрослый и ребенок. В этом году купальный сезон еще не начался, а в городе уже утонул один подросток. Во всех случаях, трагедия произошла в местах не предназначенных для купания. Всего в Казахстане определены 490 мест, разрешённых для купания. На 125 участках круглосуточно несут службу почти пол тысячи спасателей.

«В текущем году для увеличения охвата водных акваторий и обеспечения безопасности граждан, на опасных и неохраняемых участках водоемов с началом купального сезона дополнительно будут выставлены 45 мобильных спасательных постов Министерства. Кроме того, совместно с акиматами и владельцами мест отдыха у воды оборудуются 316 объектовых спасательных постов за счёт общественных спасателей, прошедших подготовку в оперативно-спасательных отрядах министерства», — говорит Бауыржан Сыздыков, председатель Комитета гражданской обороны и воинских частей МЧС РК.

Для того чтобы не допустить трагедии, спасатели выходят в рейды. Они патрулируют запрещенные места отдыха на воде. В этом году уже провели 17 тысяч рейдов, в которых были задействованы около 37 тысяч человек. 118 нарушителей привлекли к ответственности. А еще спасателям уже пришлось вызволять из воды нерадивых пловцов.

«В рамках предупредительной работы на водоёмах страны спасены 7 человек, из них 2 ребёнка. Проводится широкомасштабная агитационно-профилактическая работа, направленная на недопущение гибели на воде», — говорит Бауыржан Сыздыков.

Из-за несоблюдения правил безопасности на воде в этом году, когда купальный сезон еще не начался уже утонули 25 человек, из них 3 детей. Научить плавать своего ребенка — обязанность, такая же, как научить переходить улицу. Но надо помнить, что дети должны купаться только под присмотром родителей и в местах где дежурят спасатели. Нельзя купаться сразу после обильного приема пищи. Нужно выждать 30-45 минут. Нельзя нырять в незнакомых местах и прыгать в воду, никогда не знаешь что может быть на дне.