3 тысячи шымкентцев останутся без газа на ближайшие 3 дня

Подача голубого топлива будет приостановлена в нескольких микрорайонах города с 11 по 13 марта, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в пресс-службе акима г. Шымкента.

Плановые работы по установке дополнительного отключающего устройства на подземном газопроводе высокого давления Ду-315 мм оставят без газа почти 3 тысячи абонентов.

Газоснабжение временно приостановят на улицах: Отегенова, Юсупова и микрорайонах Бозарык, Асар, Северо-Восточный, Кайтпас-2.

1. по мкр.Бозарык частные ШРП в количестве- 16ед., на:

— промышленные предприятия-4ед., (Школа №131, №57; Поликлиника №10, Асфальт завод-1ед);

— коммунально-бытовые предприятия в количестве — 12 ед., из них:

— кафе «Жети-жол», кафе по.ул.Узбекская, по ул.Ерметова кафе-баня «Салтанат», кафе «Нур»; — «тандыр-3шт», по улицам Еримбетова, Узбекский; — сауна «Арал»;

— магазины ул.Ел-аман, Береке; детский сад «Шугыла»; заправка «Дельта Ойл».

2. по ул.Утегенова ГРП-С2 частные ШРП в количестве — 27ед., на:

— промышленные предприятия-8ед., (МЦ «Зинур»; МЦ по «ул.Аргынбекова», Институт «Знания»; Школа №137; Поликлиника №10; «Асфальт завод»; супермаркет «Магнум»; тойхана «Гранд Холидей»);

— коммунально-бытовые предприятия в количестве -19ед., из них: бани: «Жанаша», «Керемет», «Пихта», «Туран», по «ул.Казына», «Казына»; кафе: «Кешью», «Карасу», «Султан Кымыз», «Бек-Ата»; тойхана: «Нура», «Асыл Арман»; аптека: «Зерде», «Мурат фарм»; тандыр по ул.Утегенова; — магазин: «Акдастархан»; — ресторан: «Виноград», «Golden Time»; — гостиница: «Мерген».

3. по ул. Юсупова ГРУ- Северо-Запад частные ШРП в количестве — 9ед., на:

— промышленные предприятия — 5ед., (Школа №87; Школа «Лидер»; супермаркет «Тансулу»; тойхана «Коркем»; ТЦ «Заурбек»);

— коммунально-бытовые предприятия в количестве — 4ед., из них: — кафе: «Сундет», «Каракат», «Шах Динас»; — детский сад «Самал-55».

4. по ул. Юсупова ПГБ — 101, частные ШРП в количестве — 9ед., на:

— промышленные предприятия — 2ед., (Поликлиника №6; Школа №136);

— коммунально-бытовые предприятия в количестве — 10ед., из них: — кафе: «Бибисара»; — тойхана: «Шанырак», «Ханшатыр», «Нур 777»; — детский сад «Самал-3», «Зияхан ана», «Жан Ерке»; — мечеть: «Айтбай ата»; — магазин: «Олжа»; — баня: «Айсара».

5. по мкр.Асар, мкр.Кайтпас-2, частные ШРП в количестве — 17ед., на:

— промышленные предприятия — 17 ед., (городская больница детская клиническая №1, инфекционная больница, Асар -теплицы -2ед, Школа №59, баня «Акжайык», детский сад «Тулпар», резиденция ул. Байдибек-би, Зоопарк ул.Байдибек -би, ул.Толеметова котельная «Кокжайлау», ул. Толеметова физико-математичекая школа, детский сад «Ботакан», баня «Береке» ул.Утегенова, Здания КНБ ул.Толеметова, Школа №88, по мкр. Акжайык, ТОО «Велнэс парк» ул. Толеметова, ул. Толеметова котельная Акжайык).