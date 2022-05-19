570 млн тенге: Популярные мультгерои заговорят на казахском языке

Популярные зарубежные мультфильмы теперь будут на казахском языке! Об этом на брифинге сообщил Данияр Надиров, вице-министр информации и общественного развития РК, передает OTYRAR.

Больше полумиллиарда тенге потратят на перевод мультфильмов популярных западных телеканалов TiJi и Nickelodeon на казахский язык. В министерстве информации и общественного развития такое решение приняли для того, чтобы усилить пропаганду государственного языка. Сейчас популярными мультфильмами переведенным на казахский язык среди детей и подростков являются: «Губка Боб квадратные штаны», «Щенячий патруль», «Icarly», «Виктория – победительница», «Смурфики» и «Элвин и бурундуки».

«Канал Nickelodeon имеет опыт вещания в 180 странах на более чем различных 40 языках. Новый мультипликационный телеканал Nickelodeon на казахском языке является ярким свидетельством развития казахского языка. Популярный за рубежом мультипликационный телеканал теперь на казахском языке, это очень важно для наших людей. Nickelodeon уже запустил вещание канала на казахском языке. В настоящее время канал выходит в эфир у кабельных операторов Алма ТВ и TV Commerce«,- говорит Данияр Надиров, вице-министр информации и общественного развития РК.

По словам вице-министра информации и общественного развития мултьфильмы не будут негативно влиять на психику детей — зарубежные произведения прошли исследования. Шымкентские родители на такую новость реагируют позитивно, говорят что теперь чаще будут показывать мултьфильмы своим детям на казахском языке.

«Казахский язык все должны знать, поэтому я за!»,— говорит жительница Шымкента.

«500 миллионов конечно многовато, но то что переводят на казахский язык, это классно! Потому что многие дети не знают государственный язык«,- заверил житель города.

Сотрудничество с зарубежными производителями мультфильмов идет с прошлого года. На государственный язык сейчас перевели 600 тысяч часов. Переводом и дубляжом занимается «Казахфильм», а также иностранные студии. В планах озвучить еще больше 200 тысяч часов иностранного контента.