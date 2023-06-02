Выделить деньги на развитие мультфильмов предложили мажилисмены

В Мажилисе предлагают увеличить финансирование мультфильмов на казахском языке.

По мнению депутатов, только так отечественную анимацию можно сделать конкурентоспособной на мировом рынке. Дети нуждаются в развлекательном и познавательном контенте, но на государственном языке его недостаточно. Также, по словам мажилисменов, некоторые аниматоры жалуются, что в законе «О кинематографии» нет отдельного пункта, касающегося мультфильмов, поэтому большинство выделенных на кино средств уходит на производство художественных фильмов.

Наурыз Сайлаубай, депутат мажилиса парламента РК:

«Сейчас есть потребность в мультфильмах на казахском языке с познавательным и философским смыслом, а также с современными элементами. Мы рады, что мультфильмы зарубежных телеканалов переведены на казахский язык. Однако это лишь 30% телеконтента. В то же время каждая страна предлагает свои продукты в соответствии со своим языком и культурой. Но становится ли казахстанская анимация более конкурентоспособной на мировом рынке? Например, в 2022 году один из аниматоров взял Димаша Кудайбергена за прототип мультфильма и хотел через его образ показать национальные ценности. Однако на реализацию задумки не хватало денег».