Аким Шымкента поздравил выпускников и станцевал школьный вальс

Сегодня, 25 мая, во всех школах южного мегаполиса состоялись «Последние звонки».

Ученики, прощаясь с детством, традиционно закружились в прощальном школьном вальсе. Почетным гостем на торжественной линейке в гимназии № 90 стал аким города Мурат Айтенов, передает OTYRAR.

Всех присутствующих пригласили присоединиться к танцам. Глава мегаполиса не смог устоять перед таким предложением и станцевал вместе с выпускниками. Похоже, что этот последний звонок ученики гимназии запомнят надолго.

Всего прощальный школьный вальс станцевали 4 выпускных класса. Успехами воспитанников школы поделился Арман Орынбеков.

«Сегодня во взрослую жизнь провожаем 132 выпускника, 12 из которых обладатели «Алтын-Белги». По среднему баллу ЕНТ наша школа занимает почетное второе место. Некоторые из наших учеников едут за рубеж. Будут учиться в зарубежных вузах. Всем им желаем удачи и успехов в будущем» — говорит Арман Орынбеков, директор школы-гимназии №90 .