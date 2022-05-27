Более 800 квартир распределят среди шымкентской молодежи

В этом году 857 арендных квартир сдадут в рамках «Молодежной программы» в южном мегаполисе, передает OTYRAR.

Квадратные метры без права выкупа будут переданы работающей молодежи.

В настоящее время в этих жилых домах ведутся работы по благоустройству и подключению к инфраструктурным системам. По окончании соответствующих работ в жилищном управлении состоится конкурс. О нем заранее будет сообщено на сайте OTYRAR.

К слову, в прошлом году в рамках государственной программы «Нұрлы жер» в Шымкенте 300 молодых людей были обеспечены арендным жильем.