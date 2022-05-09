Депутаты партии «AMANAT» почтили память ветеранов ВОВ

Депутаты от партии «Amanat» почтили память ветеранов ВОВ.

Тореайым Султанова и Айгерим Джумакулова возложили цветы к вечному огню. По мнению народных избранников, без прошлого построить что-то новое будет сложно.

«Мы сейчас живем в Независимой стране и в большей части это благодаря Великой победе, благодаря нашим ветеранам, которых к сожалению с каждым годом все меньше. Мы должны помнить их подвиги, мы должны ценить и уважать их. Они наши герои«,- сказала Айгерим Джумакулова, депутат маслихата г. Шымкента.

На мемориал победы над фашизмом весь день шли люди, среди которых чиновники, жители и гости Шымкента.

«Благодаря нашим ветеранам мы живем. Спасибо им большое! А наша задача работать во благо. Главное это мирное небо над головой. Спасибо им за победу»,- говорит Тореайым Султанова, депутат маслихата г. Шымкента.

К слову, в Шымкенте сегодня осталось 7 ветеранов ВОВ.