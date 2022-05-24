Для 11 тысяч выпускников в Шымкенте прозвенит последний звонок

В управлении образования города Шымкента рассказали, сколько учеников в этом году окончат школу и какое количество претендует на «Алтын белгі».

Этот учебный год завершится традиционно 25 мая. Последний звонок прозвенит в школах мегаполиса для 11 189 одиннадцатиклассников, кроме того 19 251 учеников окончат 9-ые классы, часть из них уже не вернется в школу.

Из 11 189 выпускников 11 классов лишь 4% претендуют на «Алтын белгі», это 453 ученика. Для сравнения, в прошлом учебном году выпускников было меньше — 9 987, а вот обладателей «Алтын белгі» наоборот больше — 491 ученик.

Всего из 453 претендентов на «Алтын белгі» примут участие едином в национальном тестировании – 433 учащихся. 20 выпускников уже отказались от ЕНТ в связи с поступлением в зарубежные вузы.

Кстати, что касается проведения ЕНТ, в этом году оно проходит с 16 мая по 5 июля в трех центрах тестирования «U-Study». Кроме технического оснащения, центры обеспечили скорой помощью, пожарной службой, психологом и медицинскими работниками.

Итоговые выпускные экзамены для учащихся 9-классов пройдут с 28 мая по 6 июня. Для учащихся 11-классов экзамены по пяти предметам стартуют 27 мая по 10 июня.

В этом году итоговая аттестация по Истории Казахстана пройдет в формате устного экзамена по билетам, остальные дисциплины в письменном виде.