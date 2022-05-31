Дом-призрак в Шымкенте. Жильцы ветхого дома просят провести ремонт

Про дом по улице 1-мая говорят много, одни слагают легенды, мол, в доме живет призрак, а другие жалуются, что власти никак не реагируют на состояние дома.

Парадную этого дома местные жители называют «Вход в прошлое». А все дело в том, что дом обветшал, но держится. Жители уверяют, что дом построен качественно, только вот у качества тоже есть свойство теряться.

«Мы живем в этом доме уже много лет. Вы зайдите в туалет! Там ужас, что творится. Сколько раз мы обращались в акимат, мы просим чтобы нам сделали ремонт по программе модернизации жилья. Мы живем тут как в фильме ужасов. Зайдите и посмотрите», — говорят жители этого дома.

Когда заходишь в дом, жители шутят, мол, вспоминают фильмы ужасов или кино про заброшенные города. С одной стороны обветшалые стены и крыша, потолок разбитый и стены украшенные картинами еще с совдеповских времен.

Этот бывшее общежитие, сегодня комнаты сдают в аренду. Цена за одну комнату не больше 20 тысяч тенге. Таких цен в мегаполисе практически нет.

Когда мы снимали материал в конце темного коридора вышла женщина с ведром, которая и поведала нам рассказ про этот старый дом.

«Я наверное одна из самых старых жителей этого дома. А как все было раньше, было очень красиво, в этом общежитие мечтали все жить, а теперь смотрите на что все стало похоже? Мы обращались в акимат, нам говорили что помогут. Что нам делать? Просим вас помочь», — говорит жительница дома.

К слову, очень прочные полы в фойе этого дома, они из кафеля. А лестничная площадка наверное продержится еще лет сто. Проблема только в стенах и крыше, а это основное говорят жильцы.

В акимате Шымкента пояснили, что 27-ой дом по улице 1-мая действительно подлежит сносу. Вот только когда именно это сделают, пока неизвестно.

Со списком домов, которые идут под в Шымкенте, можно ознакиться здесь.