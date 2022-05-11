Драка госслужащих Шымкента попала в объектив камер

Словесная перепалка между сотрудниками Департамента экономических расследований и Департамента собственной безопасности АФМ переросла в драку. Пострадавший сейчас находится в больнице, сообщает OTYRAR.

Видеозапись с дракой госслужащих Шымкента опубликовал журналист Михаил Козачков в своем телеграмм- канале. По кадрам видно, как двое мужчин начинают обмениваться ударами, и в результате один из них летит вниз по лестнице.

А эта видеозапись была сделана уже после драки. Внизу пострадавшему оказывают помощь. Второй участник драки ведет непринужденную беседу уже с другим человеком.

В агентстве по финансовому мониторингу инцидент с сотрудниками подтвердили. Один из них госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Второго же отстранили от должности, он сейчас в изоляторе временного содержания.

«Данный факт зарегистрировали в Аль-Фарабийском РУП по ст. 106 УК РК «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый находится под стражей. Проводится досудебное расследование«, — сообщили в Департаменте полиции Шымкента.