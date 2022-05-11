Экскаваторщик оставил без газа 2200 домов и школу в Шымкенте

В Шымкенте экскаваторщик повредил подземный газопровод. В результате 2200 домов и школа остались без газа, передает OTYRAR.

ЧП произошло 10 мая около 10 часов вечера в микрорайоне Нурсат.

«При проведении земляных работ трактором-экскаватором марки «SOLG», гос. номер Y 200 AAB принадлежащим ИП “Тендер» был поврежден подземный газопровод среднего давления. В результате на газопроводе диаметром 160 мм образовалось отверстие длиной 70мм и шириной 50мм. Аварийная бригада утечку газа локализовала. В радиусе 50м, загазованности нет», — сообщили в «КазТрансГаз».

По данным службы ЭГС без газоснабжения остались: 2200 домов, 20 коммунально-бытовых предприятий и одна школа. На месте ведутся ремонтные работы.