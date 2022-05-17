Главе государства исполнилось 69 лет

Сегодня, 17 мая Касым-Жомарт Токаев встретит свой 69-ый день рождения.

Как известно, глава государства не любит отмечать свой день рождения. Объявлять 17 мая выходным и праздничным днем не ожидается. Об этом еще в позапрошлом году говорил его прежний пресс-секретарь Берик Уали.

«Ко мне обращаются представители ряда средств массовой информации с просьбой рассказать о том, как Глава государства отмечает свой день рождения. В прошлом году мы давали разъяснение по этому поводу, хочу еще раз напомнить. 17 мая в этом году (прим. ред. 2021 год) приходится на рабочий день. Президент Касым-Жомарт Кемелевич работает согласно своему графику. Никаких мероприятий в связи с этой датой не будет, даже сотрудников администрации попросили воздержаться от поздравлений. Для Главы государства это обычный трудовой день, потому что в его семье не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей», — прокомментировал пресс-секретарь Берик Уали.

Что мы знаем о Президенте?

Родился Касым-Жомарт Кемелулы 17 мая 1953 года в городе Алматы. Отец Президента Кемель Токаевич Токаев (1923-1986) — участник Великой Отечественной войны, известный писатель, основоположник детективно-приключенческого жанра в казахской литературе. Мать — Турар Шабарбаева (1931-2000) — работала в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков.

У президента Казахстана необычное двойное имя. Имя Касым он получил в честь своего дяди, а второе имя Жомарт ему дала мама.

Касым-Жомарт Токаев закончил гимназию №25 имени Ильяса Есенберлина. Позже поступил и успешно окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ.

Глава государства знает 5 языков: казахский, русский, английский, китайский и французский, увлекается чтением художественной, политической и мемуарной литературы. Автор 10 книг по проблемам международных отношений. Около 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса.

Трудовой путь

Трудовую деятельность начал в 1975 году в Министерстве иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Китайской Народной Республике, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.

В 1992 году был назначен заместителем министра иностранных дел РК. В 1994 году назначен министром иностранных дел РК. В марте 1999 года стал заместителем Премьер-Министра РК. В октябре 1999 года с согласия Парламента Указом Президента Республики Казахстан был назначен Премьер-Министром РК. В январе 2002 года стал Государственным секретарем – министром иностранных дел РК. С 2003 по 2007 год – министр иностранных дел РК.

В январе 2007 года избран Председателем Сената Парламента Республики Казахстан. В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского парламента был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В марте 2011 года назначен заместителем Генерального секретаря ООН, Генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем Генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. Занимал также должность Генерального секретаря Конференции по разоружению. Избирался председателем Советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

16 октября 2013 года вновь избран Председателем Сената Парламента Республики Казахстан.

20 марта 2019 года принес присягу в качестве Президента Республики Казахстан.

9 июня 2019 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96 % и был избран Президентом Республики Казахстан. 12 июня 2019 года, в соответствии со статьей 42 Конституции РК, принес присягу и официально вступил в должность Главы государства.

Недавно Касым-Жомарт Токаев отказался от членства в партии Amanat (ранее Nur Otan). А прямые родственники президента теперь не смогут занимать руководящие посты в госструктурах и национальных компаниях. Одной из главных целей Токаева является — построение «Нового Казахстана», переход от суперпрезидентской к республике с сильным Парламентом и построение

Для осуществления политической модернизации в стране 5 июня состоится республиканский референдум. Планируется ввести изменения и дополнения в Конституцию Казахстана.