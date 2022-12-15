«Эталон Меха» приглашает на грандиозные скидки

Дорогие меха по доступной цене можно приобрести в «Эталоне меха». В преддверии праздников, «Эталон меха» объявил об акции — до 30% на норковые шубы за наличный расчет.

Элитный магазин пополнил зимнюю коллекцию качественной верхней одеждой. Сэкономить и порадовать себя перед Новым годом решила Диана Орынбасар. По словам девушки, качество норковой шубы отличное, опытные продавцы-консультанты помогли с выбором.

Диана Орынбасар, клиент магазина «Эталон меха»:

«Я сегодня пришла в «Эталон меха», мой выбор пал на красивую норковую шубу. Мне она понравилась, продавцы быстро нашли именно ту шубу, которую я хотела и сделали хорошую скидку! Перед праздником это особенно важно, когда много трат на подарки родным. Теперь планирую и маму порадовать новой шубой из «Эталона меха».

В «Эталоне меха» каждая модница найдет себе шубу по душе и карману. Порадовать себя можно и качественной дубленкой, курткой, пальто и паркой. Каждое изделие в «Эталоне меха» отличается удобным покроем, стильным и изящным видом, а также практичностью. Правильно подобрать верхнюю одежду, помогут опытные сотрудники элитного магазина.

Елена Пак, администратор магазина «Эталон Меха»:

«Хотелось бы поздравить всех с наступающими праздниками. В связи с этим «Эталон меха» объявляет о праздничных скидках до 30 процентов. При покупке за наличный расчет, вы можете получить скидку до 30 процентов. Также у нас рассматривается рассрочка на 12 месяцев безпроцентная. Также мы пополнили свой ассортимент к празднику, мы хотим порадовать своих покупателей новой коллекцией, различные модельки, цвета новые пришли. Приглашаем всех в наш специализированный бутик женской верхней одежды. А также у нас действуют скидки на другую продукцию, на пальто, пуховики и дубленки».

В «Эталоне меха» можно приобрести верхнюю одежду для любого возраста: для юных представительниц прекрасного пола и взрослых дам. Кроме скидок, предусмотрена рассрочка на год от Халык, Жусан, Хоум, Евразийский и Каспи банков.

Адрес: Тамерлановское шоссе 3/5, ТЦ «Баян-Сулу», 3 этаж