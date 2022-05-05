История ветерана ВОВ Дарифа Абдрахманова

Мы продолжаем рассказывать о наших героях ВОВ. В редакцию нашего телеканала пришла женщина, чтобы рассказать о своем отце ветеране войны, который был готов умереть за победу.

Чтобы помнили! Шолпан Абдрахманова принесла в редакцию фотографии, письма своего отца ветерана войны. Сам Дариф Абдрахманов ушел из жизни еще в начале 80-х, но память о нем останется навсегда, говорит дочь.

Она вспоминает отца со слезами на глазах и гордится, что за победу отец был готов отдать жизнь.

«Я часто вспоминаю отца, я горжусь им. Хочу чтобы помнили подвиги ветеранов, история должна быть, ее нужно знать»,- говорит дочь ветерана ВОВ.

Дариф Абдрахманов родился в 1921 году, воевал в самых горячих точках. Награжден медалью За победу над Германией и Орденом Красной Звезды. Был участником волховского котла 42-го года.

Спасибо деду за победу! Так принято говорить ветеранам, так благодарят Героев Победы над фашизмом. С каждым годом их становится все меньше, в Шымкенте осталось 6 ветеранов и пока еще есть время сказать спасибо за мирное небо!