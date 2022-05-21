Из роддома эвакуировали более 100 рожениц с детьми

Как пояснили на брифинге, рожениц эвакуировали в областной перинатальный центр № 2 на улице Рашидова.

Всего из областного перинатального центра № 1, на территории которого сегодня прогремел мощный взрыв, эвакуировали более 100 рожениц с детьми. Как сообщил начальник ДЧС г. Шымкента Мадияр Жаксыбаев, их эвакуировали во второй областной перинатальный центр, который находится на улице Рашидова. К слову, вместимость там составляет всего 160 коек.

Насколько сильно пострадало здание самого роддома, пока неизвестно.

«Взрыв прогремел в здании аптеки. Это частное здание, оно не относится к перинатальному центру, но граничит с ним. Общая площадь здания (прим. ред. аптеки) 360 кв м, площадь разрушения 130 кв м. Пожар полностью ликвидирован. При взрыве также пострадали 5-ые этажи сзади стоящего жилого комплекса. К счастью на тот момент на 5 этаже не было хозяев дома», — говорит Мадияр Жаксыбаев, начальник ДЧС г. Шымкента.

Кроме рожениц эвакуировали также около 15 жильцов многоэтажного дома, где взрывной волной были повреждены балконы, оконные проемы и витражи.

В данный момент на месте работают сотрудники ДЧС, продолжается разбор завалов. Точное количество постарадавших пока неизвестно. На месте погиб мужчина 1979 года рождения. Он работал охранником в областном перинатальном центре № 1.

По факту взрыва в аптеке около родильного дома начато досудебное расследование по ст. 292 ч. 2 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности повлекшее смерть человека».

Обстоятельства, причины взрыва и ущерб устанавливаются.